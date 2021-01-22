Электронный паспорт будет также содержать водительские права, загранпаспорт, СНИЛС и другие документы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Электронный паспорт, который хотят ввести в России к концу 2021 года, будет обладать тремя уровнями защиты. В беседе с URA.RU ученый-криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, как они будут работать.

Электронный паспорт гражданина РФ в пилотном проекте может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года. Документ будет представлять собой пластиковую карту, которая обеспечит россиян электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам». При утере паспорт можно будет заблокировать, как любую электронную карту, уточняет сайт argumenti.ru. Вехов объяснил, что помимо основного удостоверения гражданина РФ электронный паспорт будет включать и другие документы. «В отличие от зарубежных аналогов, электронный паспорт имеет повышенную степень защиты. Будет два микропроцессора, система кодирования на криптографических алгоритмах безопасности и несколько носителей информации», — сказал Вехов.

Интегральная микросхема содержит записи персональных данных и биометрические данные владельца. Вся информация о носителе защищается усиленной электронной подписью уполномоченного лица МВД, которое выдал паспорт, сказал собеседник. Доступ к модификациям, копированию и изменению данных не будет иметь никто, включая владельца паспорта.

содержит записи персональных данных и биометрические данные владельца. Вся информация о носителе защищается усиленной электронной подписью уполномоченного лица МВД, которое выдал паспорт, сказал собеседник. Доступ к модификациям, копированию и изменению данных не будет иметь никто, включая владельца паспорта. Интегральная микросхема удаленного доступа будет содержать дополнительную информацию, которую сможет изменять владелец. Например, студенческое или пенсионное удостоверение, водительские права, загранпаспорт и банковские карты. Вносить эти данные в электронный паспорт смогут профильные организации: банки, МВД, Фонд медстрахования, Пенсионный фонд и так далее, перечислил Вехов.

будет содержать дополнительную информацию, которую сможет изменять владелец. Например, студенческое или пенсионное удостоверение, водительские права, загранпаспорт и банковские карты. Вносить эти данные в электронный паспорт смогут профильные организации: банки, МВД, Фонд медстрахования, Пенсионный фонд и так далее, перечислил Вехов. Оптические носители защищают саму пластиковую карту и читабельные реквизиты: текст, фото владельца, подпись. Также есть голографическая защита данных, как на бумажном паспорте. Вехов подчеркнул, что действия с электронным паспортом сможет совершать только его владелец благодаря биометрическим данным. По сравнению с зарубежными электронными паспортами, где присутствует магнитная полоса и один щит [защиты], наш паспорт считается самым защищенным», — заключил собеседник.

Доцент кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ, ученый Александр Шарамок согласился с тем, что электронный документ надежнее бумажного. Однако его безопасность будет зависеть от реализации проекта. «Современные технологии позволяют это сделать надлежащим образом, уменьшить варианты мошенничества с бумажными документами. Если это будет правильно сделано в электронном виде, то это действительно будет более надежно», — сказал Шарамок.