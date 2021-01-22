Электронный паспорт, который хотят ввести в России к концу 2021 года, будет обладать тремя уровнями защиты. В беседе с URA.RU ученый-криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, как они будут работать.
Электронный паспорт гражданина РФ в пилотном проекте может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года. Документ будет представлять собой пластиковую карту, которая обеспечит россиян электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам». При утере паспорт можно будет заблокировать, как любую электронную карту, уточняет сайт argumenti.ru. Вехов объяснил, что помимо основного удостоверения гражданина РФ электронный паспорт будет включать и другие документы. «В отличие от зарубежных аналогов, электронный паспорт имеет повышенную степень защиты. Будет два микропроцессора, система кодирования на криптографических алгоритмах безопасности и несколько носителей информации», — сказал Вехов.
- Интегральная микросхема содержит записи персональных данных и биометрические данные владельца. Вся информация о носителе защищается усиленной электронной подписью уполномоченного лица МВД, которое выдал паспорт, сказал собеседник. Доступ к модификациям, копированию и изменению данных не будет иметь никто, включая владельца паспорта.
- Интегральная микросхема удаленного доступа будет содержать дополнительную информацию, которую сможет изменять владелец. Например, студенческое или пенсионное удостоверение, водительские права, загранпаспорт и банковские карты. Вносить эти данные в электронный паспорт смогут профильные организации: банки, МВД, Фонд медстрахования, Пенсионный фонд и так далее, перечислил Вехов.
- Оптические носители защищают саму пластиковую карту и читабельные реквизиты: текст, фото владельца, подпись. Также есть голографическая защита данных, как на бумажном паспорте. Вехов подчеркнул, что действия с электронным паспортом сможет совершать только его владелец благодаря биометрическим данным. По сравнению с зарубежными электронными паспортами, где присутствует магнитная полоса и один щит [защиты], наш паспорт считается самым защищенным», — заключил собеседник.
Доцент кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ, ученый Александр Шарамок согласился с тем, что электронный документ надежнее бумажного. Однако его безопасность будет зависеть от реализации проекта. «Современные технологии позволяют это сделать надлежащим образом, уменьшить варианты мошенничества с бумажными документами. Если это будет правильно сделано в электронном виде, то это действительно будет более надежно», — сказал Шарамок.
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