Киберэксперты объяснили, как будет работать электронный паспорт. Инструкция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Паспорт Российской Федерации. Тюмень , паспорт, паспорт рф, договор купли продажи
Электронный паспорт будет также содержать водительские права, загранпаспорт, СНИЛС и другие документы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Электронный паспорт, который хотят ввести в России к концу 2021 года, будет обладать тремя уровнями защиты. В беседе с URA.RU ученый-криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, как они будут работать.

Электронный паспорт гражданина РФ в пилотном проекте может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года. Документ будет представлять собой пластиковую карту, которая обеспечит россиян электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам». При утере паспорт можно будет заблокировать, как любую электронную карту, уточняет сайт argumenti.ru. Вехов объяснил, что помимо основного удостоверения гражданина РФ электронный паспорт будет включать и другие документы. «В отличие от зарубежных аналогов, электронный паспорт имеет повышенную степень защиты. Будет два микропроцессора, система кодирования на криптографических алгоритмах безопасности и несколько носителей информации», — сказал Вехов.

  • Интегральная микросхема содержит записи персональных данных и биометрические данные владельца. Вся информация о носителе защищается усиленной электронной подписью уполномоченного лица МВД, которое выдал паспорт, сказал собеседник. Доступ к модификациям, копированию и изменению данных не будет иметь никто, включая владельца паспорта.
  • Интегральная микросхема удаленного доступа будет содержать дополнительную информацию, которую сможет изменять владелец. Например, студенческое или пенсионное удостоверение, водительские права, загранпаспорт и банковские карты. Вносить эти данные в электронный паспорт смогут профильные организации: банки, МВД, Фонд медстрахования, Пенсионный фонд и так далее, перечислил Вехов.
  • Оптические носители защищают саму пластиковую карту и читабельные реквизиты: текст, фото владельца, подпись. Также есть голографическая защита данных, как на бумажном паспорте. Вехов подчеркнул, что действия с электронным паспортом сможет совершать только его владелец благодаря биометрическим данным. По сравнению с зарубежными электронными паспортами, где присутствует магнитная полоса и один щит [защиты], наш паспорт считается самым защищенным», — заключил собеседник.

Доцент кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ, ученый Александр Шарамок согласился с тем, что электронный документ надежнее бумажного. Однако его безопасность будет зависеть от реализации проекта. «Современные технологии позволяют это сделать надлежащим образом, уменьшить варианты мошенничества с бумажными документами. Если это будет правильно сделано в электронном виде, то это действительно будет более надежно», — сказал Шарамок.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...