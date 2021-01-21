В Курганской области ослабили карантин

В Кургане начнут работать некоторые спортивные секции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Курганские власти сняли часть ограничений, связанных с пандемией. Ослабление карантина ожидается в некоторых спортшколах и культурных учреждениях с 25 января. Информация об этом размещена на сайте правительства Курганской области.

«С 25 января возобновляется проведение спортивных мероприятий без участия зрителей, а также тренировочный процесс в учреждениях спортивной подготовки — это „Зауральский колледж физической культуры и здоровья“, „Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Курганской области“, „Курганское училище (колледж) олимпийского резерва“, „Спортивная школа олимпийского резерва №1“», — говорится в сообщении оперштаба. Разрешены занятия спортсменам групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, индивидуальные спортивные тренировки.

Для проведения детских мероприятий откроют музеи, библиотеки, областной дом народного творчества. Одновременно в учреждении может находиться только один класс школы или одна группа детского сада. С понедельника возобновится работа кружков в культурно-досуговых учреждениях в малых группах до 5 человек с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований.

Ранее агентство писало, что хоккейному клубу «Зауралье» разрешили частично заполнять трибуны зрителями на спортивных матчах. Ледовый дворец спорта имени Николая Васильевича Парышева получил разрешение на заполнение трибун в количестве до 30% от общего числа оборудованных мест (до 750).