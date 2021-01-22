Мишустин уволил главу Россвязи. Документ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, квитанция, вакансии, увольнение с работы, увольнение работника, отдел кадров
Само Федеральное агентство связи будет ликвидировано Фото: Анна Майорова © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 21 января освободил Олега Духовницкого с поста главы Федерального агентства связи. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

«Освободить Духовницкого Олега Геннадьевича от должности руководителя Федерального агентства связи. В связи с упразднением Федерального агентства связи», — названа причина увольнения чиновника.

Федеральное агентство связи (Россвязь) было основано в 2004 году и находилось в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Ранее провести оптимизацию штата госслужащих предложил премьер-министр России Михаил, пишет RT. После этого президент РФ Владимир Путин упразднил ведомство, напоминает Life. Ликвидация Россвязи должна завершиться до 30 июня 2021 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...