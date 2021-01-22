Само Федеральное агентство связи будет ликвидировано Фото: Анна Майорова © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 21 января освободил Олега Духовницкого с поста главы Федерального агентства связи. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

«Освободить Духовницкого Олега Геннадьевича от должности руководителя Федерального агентства связи. В связи с упразднением Федерального агентства связи», — названа причина увольнения чиновника.

Федеральное агентство связи (Россвязь) было основано в 2004 году и находилось в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Ранее провести оптимизацию штата госслужащих предложил премьер-министр России Михаил, пишет RT. После этого президент РФ Владимир Путин упразднил ведомство, напоминает Life . Ликвидация Россвязи должна завершиться до 30 июня 2021 года.