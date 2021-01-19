19 января 2021

Минцифры РФ назвало сроки ликвидации Россвязи и Роспечати

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, отставка, пустое кресло, увольнение
Ликвидация ведомств проводится в рамках оптимизации госаппарата Фото: depositphotos.com

Ликвидация Федерального агентства связи (Россвязь) и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) завершится до 30 июня этого года. Об этом журналистам рассказали в Министерстве цифрового развития РФ.

«Все полномочия и функционал агентств полностью перейдут в Минцифры. Кадровые и другие решения пока не приняты, проводятся консультации с правительством РФ, Минфином и Минтрудом», — приводит газета «Известия» слова представителя ведомства.

Указ об упразднении Роспечати и Россвязи был подписан президентом России Владимиром Путиным еще в ноябре. Незадолго до этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин, как напоминает RT, предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата государственных служащих. Тогда же СМИ со ссылкой на источники сообщили, что два указанных ведомства в рамках оптимизации будут ликвидированы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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