Свердловской больнице подарили автомобили для борьбы с COVID

Новые машины заменили два устаревших УАЗа с пробегом более 1,3 млн км Фото: Фонд святой Екатерины

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Фонд святой Екатерины подарил районной больнице Алапаевска (Свердловская область) два новых автомобиля LADA Largus для оперативной транспортировки больных. Об этом сообщил директор фонда Александр Андреев.

«Мы понимаем, какая колоссальная нагрузка лежит на системе здравоохранения сегодня. Новые машины — это продолжение масштабной гуманитарной программы учредителей фонда, которая стартовала в 2020 году. В текущей ситуации медики как никогда нуждаются в дополнительной поддержке и ресурсах, которые делают их работу удобной», — объяснил он.

Новые машины заменили два устаревших УАЗа с пробегом более 1,3 млн км, которые были в эксплуатации больше 17 лет. Планируется, что новые автомобили будут использоваться не только для выездов к пациентам, но и доставлять лекарства для больных коронавирусом и перевозить биологические материалы.

Главврач районной больницы Алапаевска Роман Козлов отметил, что передача в автопарк больницы двух легковых автомобилей — необходимый и своевременный дар со стороны фонда святой Екатерины. «Машины уже вышли на линию и поехали по деревням. Этот подарок позволит нам бесперебойно осуществлять вызовы и организовывать работу выездных поликлиник в муниципальном образование Алапаевское, столь необходимую населению в это непростое время», — рассказал Козлов.

В 2020 году Фонд святой Екатерины передал Екатеринбургу 30 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Всего учредители фонда выделили около 1,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом и для помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию.

Фото: Фонд святой Екатерины