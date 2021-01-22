Политолог призвала чиновников выходить в TikTok

Чиновники недооценили соцсеть и этим воспользовалась оппозиция Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чиновникам, отвечающим за внутреннюю политику в регионах России, нужно активнее использовать TikTok в своей работе. Таким мнением с URA.RU поделилась политтехнолог Алена Август. По ее словам, таким образом можно уберечь детей и подростков от участия в несанкционированных митингах.

По данным Роскомнадзора, в соцсети активно распространяются призывы, обращенные к несовершеннолетним, прийти 23 января на митинги в поддержку блогера Алексея Навального. «Ведомство уже обратилось к TikTok с требованием прекратить распространение таких материалов. Но почему в TikTok до сих пор нет господ, отвечающих за формирование позитивной повестки в регионах? Понятно же было, что Навальный найдет новую нишу для манипуляций», — отметила Август.

По словам эксперта, политика в TikTok, который изначально позиционировался как развлекательный ресурс, появилась еще два года назад, но чиновники не уделили этому пристального внимания. «Необходимо создавать в этой соцсети позитивный контент, чтобы нашим детям было что обсуждать помимо участия в несанкционированных митингах», — считает политтехнолог.

Кроме того, Август выделяет решающую роль родителей в ограждении детей от протестов. «Но здесь главное не начинать запрещать. Нужно смотреть TikTok с детьми вместе и разговаривать с ними», — замечает она.

URA.RU писало, что призывы в соцсетях к участию в несанкционированных митингах, в первую очередь, направлены на несовершеннолетних, так как ими проще манипулировать в своих интересах. Тактика с привлечением подростков взята на вооружение организаторами митингов, так как взрослые, по мнению экспертов, «уже не верят».