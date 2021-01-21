Политолог: зачем подростков атаковали призывами идти на митинги

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Организаторы несанкционированных акций стали привлекать несовершеннолетних, так как взрослым эти акции уже не интересны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Призывы в соцсетях к участию в несанкционированных митингах в первую очередь направлены на несовершеннолетних пользователей, так как ими проще манипулировать в своих интересах. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделилась исполнительный директор АНО Институт региональных проблем, политолог Наталья Линдигрин.

«С моральной точки зрения, это очень уязвимая позиция — использование соцсетей для обращения к подросткам, которые у нас участвуют в этом ради хайпа. Они, может быть, даже не понимают смысла этих акций, какие цели эти акции преследуют. Но у них играет этот юношеский максимализм „мы сейчас против всех“ — на эти чувствах играют», — рассказала Линдигрин.

Эксперт также отметила, что тактика с привлечением подростков взята на вооружение организаторами несанкционированных мероприятий, так как взрослые граждане «в это уже не верят». «Больше никого мы вывести не можем. Поэтому давайте выведем тех, кто в силу своего возраста хочет похайповать, встретиться, в конце концов, после карантина», — добавила Линдигрин.

В качестве решения собеседница агентства предложила привлечь к диалогу администрацию соцсетей. «Сказать, что соцсети должны полностью нести ответственность за подобные публикации, я не могу, но в совокупности провести с ними диалог и обозначить, что такая проблема есть и что с этим надо что-то делать — это необходимо», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на несанкционированные акции 23 января. Роскомнадзор направил соцсетям «ВКонтакте» и TikTok требования пресекать любые призывы участвовать в этих акциях несовершеннолетних.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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