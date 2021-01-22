Глава Евросовета обсудил с Путиным арест Навального

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Клипарт. Сток Сайт президента России, телефон, разговор по телефону, путин владимир
Одной из тем разговора главы государства с председателем Евросовета стал недавний арест Алексея Навального Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Дело Алексея Навального

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского союза Шарлем Мишелем. Одной из тем диалога стал недавний арест блогера Алексея Навального.

«Председатель Мишель поднял вопрос о задержании Алексея Навального», — приводит ТАСС выдержку из заявления Совета ЕС. Сообщается также, что Шарль Мишель от лица европейских государств выразил обеспокоенность ситуацией вокруг блогера и призвал уважать его права.

Ранее стало известно, что Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за дела Навального. Согласно документу, от европейских лидеров потребовали ужесточить санкции в отношении Москвы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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