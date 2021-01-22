Глава Евросовета обсудил с Путиным арест Навального

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского союза Шарлем Мишелем. Одной из тем диалога стал недавний арест блогера Алексея Навального.
«Председатель Мишель поднял вопрос о задержании Алексея Навального», — приводит ТАСС выдержку из заявления Совета ЕС. Сообщается также, что Шарль Мишель от лица европейских государств выразил обеспокоенность ситуацией вокруг блогера и призвал уважать его права.
Ранее стало известно, что Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за дела Навального. Согласно документу, от европейских лидеров потребовали ужесточить санкции в отношении Москвы.
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