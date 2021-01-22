Путин предложил снять ограничение по возрасту для чиновников

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрения в Госдуму законопроект, снимающий ограничение по возрасту для госслужащих, назначенных главой государства. Соответствующий документ размещен на портале нижней палаты парламента.
«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в опубликованном на думском портале тексте законопроекта. Данную поправку предлагается внести в 25 статью закона «О государственной гражданской службе РФ».
В пояснительной записке к документу, в качестве аргумента для внесения поправки, называется необходимость продления срока службы высококвалифицированных руководителей после достижения ими возраста 70 лет. Отмечается также, что данная поправка будет действовать в исключительных случаях.
Кроме того, глава государства внес в Госдуму законопроекты, согласно которым в Трудовой, земельный и Жилищный кодексы РФ будет внесена поправка, предусматривающая приоритет Конституции страны над правилами международных договоров. Соответствующие документы также опубликованы на портале Госдумы.
Ранее глава Владимир Путин подписал закон, согласно которому экс-президенты РФ обретают пожизненное право на пост сенатора. Согласно документу, бывшие главы государства вправе отказаться от данных полномочий.
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