Челябинский губернатор встретится с силовиками и главой Росатома

Алексею Текслеру предстоит встретиться сразу с двумя фигурами федерального масштаба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер планирует принять участие в работе коллегии ГУ МВД по Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве региона.

«Коллегия пройдет на этой неделе, обсуждаемые вопросы пока не разглашаются. Кроме того, 26 января состоится встреча с гендиректором Госкорпорации „Росатом“ Алексеем Лихачёвым. Также в Челябинске ожидают вице-премьера Викторию Абрамченко», — рассказал URA.RU собеседник.

В пресс-службе полицейского главка и областного правительства воздержались от комментариев относительно встречи с силовиками. Вместе с тем, региональные власти подтвердили визит главы Росатома. «Губернатор Текслер и Алексей Лихачев примут участие в торжественной церемонии открытия Международного аэропорта Челябинска после реконструкции и ребрендинга», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

Абрамченко в правительстве РФ курирует экологический блок. «В Челябинске 29 января она намерена посетить ликвидированную свалку, а также провести совещание с профильными вице-губернаторами регионов УрФО. Визит должен был состояться еще осенью прошлого года, но был отложен», — рассказал инсайдер. В пресс-службе Текслера подтвердили, что ожидают высокопоставленную гостью.