Получила срок адвокат, участвовавшая в деле о прослушке Ройзмана

Она получила три года колонии и объявлена в розыск Фото: CC BY 2.0, Blogtrepreneur (howtostartablogonline.net), Legal Gavel & Open Law Book

Суд Первоуральска вынес приговор екатеринбургскому адвокату Елене Гончаровой: ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Об этом URA.RU сообщил ее адвокат Константин Акулич. Ранее Гончарова защищала экс-начальника полиции Первоуральска Олега Грехова, которого судят по делу о прослушке Ройзмана.

«Гончарова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 года», — рассказал Акулич.

Согласно материалам дела, в апреле 2016 года два бизнесмена передали Гончаровой миллион рублей для передачи взятки начальнику ОВД Первоуральска Грехову за прекращение или переквалификацию их уголовного дела (им вменялось вымогательство). Однако она не выполнила обещание, присвоив эти деньги себе. По словам адвоката, оперативники (дело вел 2-й отдел свердловского СК, оперативное сопровождение — УФСБ) убеждали ее дать показания на Грехова, но она отказалась.

Адвокат Гончаровой не согласен с приговором суда и намерен обжаловать его: по данным стороны защиты, у Гончаровой имеется алиби — на видеозаписи, изъятой из кафе, где, по показаниям бизнесменов, происходила встреча, никакой встречи не зафиксировано. Между тем, как стало известно URA.RU, адвокат Гончарова на приговор по своему делу не явилась, в ближайшее время ее объявят в розыск.

Адвокат Елена Гончарова Фото: с ее страницы в Facebook