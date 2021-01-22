Россиянин завоевал золото на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золотую медаль на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Награда высшей пробы за личные гонки стала первой в копилке россиян в сезоне 2020-2021.
«Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км», — сообщает ТАСС. Результат россиянина — 48 минут 41,8 секунды. Вторым стал спортсмен из Норвегии Стурла Легрейд, уступивший Логинову 58,5 секунды. Замкнул тройку француз Кентен Фийон-Майе с отставанием от лидера в 1 минуту 10 секунд.
Медаль за личные гонки в Антхольце стала первой для сборной России на этапах Кубка мира по биатлону с февраля прошлого года. Тогда золотую и бронзовую медали также завоевал Александр Логинов.
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