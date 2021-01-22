Россиянин завоевал золото на этапе Кубка мира по биатлону

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Областной центр зимних видов спорта
Предыдущее золото также получил Александр Логинов еще в феврале прошлого года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золотую медаль на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Награда высшей пробы за личные гонки стала первой в копилке россиян в сезоне 2020-2021.

«Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км», — сообщает ТАСС. Результат россиянина — 48 минут 41,8 секунды. Вторым стал спортсмен из Норвегии Стурла Легрейд, уступивший Логинову 58,5 секунды. Замкнул тройку француз Кентен Фийон-Майе с отставанием от лидера в 1 минуту 10 секунд.

Медаль за личные гонки в Антхольце стала первой для сборной России на этапах Кубка мира по биатлону с февраля прошлого года. Тогда золотую и бронзовую медали также завоевал Александр Логинов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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