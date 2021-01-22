СК возбудил дело за призыв к детям участвовать в митингах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
В настоящее время Следственный Комитет устанавливает виновных в размещении публикаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту размещения в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января. Об этом сообщили в федеральном ведомстве.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. „а, в“ ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей)», — сообщили в СК. Поводом для возбуждения дела послужили многочисленные обращения родителей школьников и публикации в СМИ.

В ведомстве рассказали, что изначально властями было отказано в проведении митингов 23 января из-за сложной эпидемиологической ситуации и связанными с ней ограничениями. Несмотря на это, в различных соцсетях появились публикации, призывающие школьников поучаствовать в несанкционированных мероприятиях.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела Следственный Комитет устанавливает причастных к публикации данных призывов. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее Генпрокуратура РФ и МВД предупредили участников незаконных митингов 23 января о санкциях со стороны силовиков. По словам представителей ведомств, правоохранительные органы изначально будут ориентированы на предупредительные меры. Однако, в случае весомых оснований, участников таких мероприятий будут привлекать к административной ответственности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...