Юристы поспорили об участии детей в митингах Навального

Участие детей в несанкционированных акциях чревато уголовным преследованием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Российские юристы начали массово высказываться в соцсетях о проблемах, которые могут грозить за участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах. Таким образом, они спорят с рядом коллег, дающих советы, как вести себя на митингах.

В СМИ и соцсетях появились советы, как минимизировать наказание за участие в несанкционированных митингах 23 января. В частности, как вести себя на подобных акциях рассказали адвокат АП Москвы Михаил Бирюков и эксперт «Руси сидящей» Леонид Абгаджава. Пермские адвокаты Ольга Бедерсон и Елена Першакова заявляли, что за участие несовершеннолетних в митингах родителя ждет административный штраф по статье 5.35 КоАП РФ.

После подобных высказываний в Интернете поднялась волна заявлений, что наказание намного строже. «Хочу напомнить всем, кто тянет детей на завтрашние несанкционированные митинги и хочет подставить их под репрессии, сделать из них „жертв режима“ по образцу позапрошлогоднего „московского процесса“, об уголовной ответственности», — написал в своем telegram-канале адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, вовлечение совершеннолетнего в совершение преступления по российскому законодательству карается лишением свободы на срок до пяти лет.

С Аграновским согласен и бывший зампред правительства Кировской области Сергей Карнаухов. Он отметил, что призывы митингующих подходят под 150 статью УК РФ и призвал власти ужесточать закон «О митингах» согласно международным стандартам.

Про ужесточение российских законов в отношении несанкционированных акций высказался также председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Он отметил, что правовое урегулирование правил проведения митингов и шествий не является нововведением российских законодателей и уже с конца 1930-х годов появилось в странах Европы и Азии. «Их цель — обеспечение общественного порядка, защита прав и интересов лиц, не вовлеченных в массовую акцию, но находящихся рядом», — написал Кирьянов. Он также подчеркнул, что в некоторых европейских странах за нарушение законодательства в этой сфере следует строгая, вплоть до уголовной, ответственность.

Зампредседателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко призвал родителей проявить бдительность и не допустить участия их детей в подобных мероприятиях. «Нас, взрослых, наученных горькими политическими событиями конца 1980-х и начала 1990-х, на митинги и шествия уже не заманишь. Мы эти сети прошли. Мы знаем, что они заканчиваются развалом великой страны», — добавил он.

Некоторое время назад стало известно, что Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело за призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста, намеченных на 23 января. В ведомстве рассказали, что изначально в проведении митингов было отказано из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Однако, несмотря на это, в соцсетях стали появляться публикации, призывающие школьников выходить на улицы в поддержку задержанного ранее блогера Алексея Навального.