Кремль начал отбор лучших специалистов по управлению интернетом

В России запускается конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация президента РФ начала отбирать лучших специалистов по управлению интернетом. Объявлен новый конкурс для digital-специалистов — «Лидеры интернет-коммуникаций». Победителям обещают обучение у лучших экспертов и трудоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» (создана в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина), которая стала одним из организаторов проекта.

«Конкурс задуман как новая среда, где настоящие лидеры интернет-коммуникаций будут совершенствовать свои навыки, приобретать новые компетенции. Нужна площадка, где будут задаваться профессиональные стандарты работы в этой сфере. Где можно получать качественное образование и уже в процессе его получения быть замеченными потенциальными работодателями», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, курирующий конкурс.



Новый конкурс, как отметили в НКО «Россия — страна возможностей», направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений digital-сферы. К участию приглашены специалисты в области интернет-коммуникацией, контент-менеджеры по работе в цифровых средах, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры.

Кадровый вопрос на digital-рынке стоит как никогда остро. В 2021 году в России вступят в силу несколько законов, касающихся регулировки интернета. Это закон о суверенном интернете, защите персональных данных, льготах для IT-компаний, блокировке незаконных интернет-ресурсов. Кроме того, на российских выборах (в этом году пройдут выборы в Госдуму) усиливается значимость агитации в интернете. А в Москве и в Нижегородской области на голосовании по Конституции проходил эксперимент с электронным волеизъявлением, после чего политтехнологи и чиновники обсуждали введение интернет-голосования по всей стране.

Победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» получат возможность трудоустройства в АНО «Диалог» (один из организаторов), Центры управления регионом и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, а также пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе Мастерской управления «Сенеж» — первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций. Подать заявку на участие можно на сайте лидерыинтернета.рф. Регистрация продлится до 23:59 26 февраля 2021 года.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уверен, что инициатива проведения конкурса очень своевременна. По словам политика, цифровая трансформация вошла в число национальных целей развития страны, и выполнить эти цели возможно только с сильной командой интернет-социологов, интернет-аналитиков, системных архитекторов и других узких специалистов отрасли. Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» базируется на технологической платформе флагманского проекта «Лидеры России».