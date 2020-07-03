Шесть проблем для власти, которые вскрыло голосование в интернете

Протестное голосование в интернете оказалось выше, чем на участках Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Успех электронного голосования на плебисците по Конституции позволит масштабировать технологию в регионы. Это запустит изменение электоральной картины страны и приведет к появлению новых политических сил, прогнозируют политологи. Кроме того, администраторы новой технологии смогут усилить свои позиции во власти.

Эксперимент с электронным волеизъявлением на голосовании по Конституции проходил в Москве и Нижегородской области. Для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тысяч — от нижегородцев. Голосование длилось шесть дней — с 25 по 30 июня, 1 июля проголосовать можно было только очно. Итоговая явка составила 93,02%, что существенно выше, чем на традиционном голосовании (67,88%).

Регионы завидуют москвичам, голосовавшим в интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опрошенные URA.RU политтехнологи и политологи в целом положительно оценили опыт прошедшего электронного голосования. Директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский фиксирует запрос на такую технологию в других регионах страны: «Мы проводили исследования в регионах, которые находятся рядом с Москвой: была определенная зависть к жителям Москвы, что у них есть возможность проголосовать в интернете». По словам социолога, уместно было бы распространить технологию в регионы.

После завершения голосования по Конституции некоторые субъекты уже выразили желание перенять электронное голосование и использовать его на ближайших выборах: об этом заявили власти Московской, Кировской и Ленинградской областей. По словам главы Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, такая мера во многом вынужденная:

«Если ничего не менять, то на голосование с помощью бумаги люди со временем перестанут ходить, им это будет не интересно».

Онлайн-голосование может получить продолжение уже в ближайшем электоральном цикле. «Если на некоторых участках в ряде регионов на ЕДГ [Единый день голосования, 13 сентября] появится электронное голосование, это будет позитивным сигналом. Возможно, уже на выборах в Госдуму [технология] будет распространена на заметно большее количество избирателей», — прогнозирует директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Онлайн-голосование можно использовать для решения региональных проблем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Голосование в интернете будет иметь успех на «референдумных кампаниях». По мнению Виктора Потуремского, технологию можно использовать для решения проблем на региональном уровне: «Вовлечь максимальное количество граждан к участию в решении важных вопросов, касающихся жизнедеятельности региона, на мой взгляд, то, что нужно».

Масштабирование технологии на другие регионы может привести к изменению электоральной картины в России и появлению новых политических сил. «Электронное голосование может изменить картину голосующих, — прогнозирует политтехнолог Дмитрий Ковалев. — В традиционном голосовании ядро — люди старшего возраста. Голосование онлайн откроет возможности для других возрастных групп — от 30 до 40 лет. Это даст больше протестных голосов, и заставит политиков обратить внимание на группу, которая сейчас выпадает из электоральных процессов. Через несколько лет мы можем получить оформившийся запрос на политические силы, способные отстаивать интересы этих слоев».

Властям придется решить много проблем, связанных с новой технологией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Слова политолога подтверждают итоги завершившегося электронного голосования: они оказались более протестными, чем на традиционном. Так в Москве на очном волеизъявлении голоса «за» и «против» распределились так — 65,29% на 33,97%, а на электронном — 62,33% на 37,67%. Разница результатов очного и электронного голосований в Нижегородской области еще красноречивее: очное — 79,31% на 20,16%, электронное — 59,69% на 40,31%.

Алексей Чеснаков прогнозирует, что применение электронного голосования превратится в проблему для администраторов выборов:

«Это головная боль, которая предстоит, может быть, в ближайшие 10 лет. В будущем мы будем сталкиваться со скандалами и техническими проблемами [на электронном голосовании]».

Есть вероятность, что персональные данные россиян могут украсть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

При этом благодаря успешному эксперименту с онлайн-голосованием на плебисците по Конституции, идеологи и администраторы технологии во власти смогут усилить свои позиции. «Те политические силы и акторы, которые поддерживали электронное голосование, они сейчас приобретут больший политический вес», — прогнозирует Дмитрий Ковалев. Политтехнолог уточнил, что в данном случае речь идет не о монополизации выборов узкой группой игроков — кураторов электронного голосования — а о политическом влиянии и зонах ответственности: «Москва и Нижний Новгород являются единственными экспертами, которые могут как-то описать свой опыт. У них будут спрашивать совета».

То, как проходило цифровое голосование, не дает почвы для опротестования итогов процедуры. Руководитель службы научно-технической экспертизы Партии прямой демократии (вела наблюдение от Общественной палаты РФ в ТИК дистанционного электронного голосования) Олег Артамонов отметил, что у них не возникло претензий к технической составляющей работы системы.

Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что эксперимент выявил шесть существенных проблем электронного голосования, которые организаторам придется решать.

Возможность двойного голосования. «Мы видели, что при действующей системе человек может зарегистрироваться на электронное голосование, а потом прийти и проголосовать через бюллетень», — отметил Дмитрий Абзалов.

«Мы видели, что при действующей системе человек может зарегистрироваться на электронное голосование, а потом прийти и проголосовать через бюллетень», — отметил Дмитрий Абзалов. Риски массового наплыва голосующих . «Сайт Госуслуг упал после объявления о выплатах [10 тысяч рублей на ребенка — прим. ред.]. Электронное голосование проходило только в двух регионах, но когда речь будет идти обо всей стране, могут возникнуть проблемы», — считает Дмитрий Ковалев.

. «Сайт Госуслуг упал после объявления о выплатах [10 тысяч рублей на ребенка — прим. ред.]. Электронное голосование проходило только в двух регионах, но когда речь будет идти обо всей стране, могут возникнуть проблемы», — считает Дмитрий Ковалев. Отсутствие прозрачного наблюдения. «В онлайн-голосовании многих пугает, что не очень понятно, как там осуществлять наблюдение. Для повышения доверия к процедуре нужно придумать протокол наблюдения, который был бы понятен не только программистам», — отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«В онлайн-голосовании многих пугает, что не очень понятно, как там осуществлять наблюдение. Для повышения доверия к процедуре нужно придумать протокол наблюдения, который был бы понятен не только программистам», — отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Фишинг. «Во время верификации на Госуслугах данные пользователя можно украсть, а потом проголосовать за него», — предупредил Дмитрий Абзалов.

«Во время верификации на Госуслугах данные пользователя можно украсть, а потом проголосовать за него», — предупредил Дмитрий Абзалов. Неравный доступ избирателей . По словам Абзалова, такие системы могут разворачиваться только в крупных агломерациях, где есть необходимая инфраструктура, качественный мобильный интернет, а у людей есть опыт работы с электронными сервисами.

. По словам Абзалова, такие системы могут разворачиваться только в крупных агломерациях, где есть необходимая инфраструктура, качественный мобильный интернет, а у людей есть опыт работы с электронными сервисами. Неразвитость законодательства. Олег Артамонов считает, что потребуется провести работу по совершенствованию законодательства в области электронного голосования, требований к системам и информированию избирателей.

Голосование впервые длилось неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В голосовании приняло участие 67,88% избирателей, из которых 77,92% поддержали изменения, а 21,27% высказались против. Эксперты отмечают, что голосование по сути стало референдумом о доверии Владимиру Путину, и на нем президент в абсолютных цифрах получил больше голосов (57,7 млн), чем на выборах в 2018 году (56,4 млн). При этом сообщений о нарушениях оказалось в 5 раз меньше чем на президентских выборах.

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