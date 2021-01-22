22 января 2021

Возможный преемник Меркель высказался о РФ и «Северном потоке-2»

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Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела
Новый глава ХДС Германии Армин Лашет может сменить Ангелу Меркель на посту премьер-министра Фото: bundeskanzlerin.de

Россия все еще остается противником стран Запада, но решение некоторых вопросов все же зависит от Москвы, заявил новый глава «Христианско-Демократического Союза» и потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Армин Лашет. Также он заявил, что вопрос строительства трубопровода «Северный поток-2» никак не зависит от ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Россия во многих отношениях является противником, но все же остаются важные темы, для решения которых мы нуждаемся в России», — цитирует ТАСС интервью Лашета газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он отметил что причин для снятия с Москвы санкций нет, так как в Минских переговорах по поводу Донбасс и Крыма нет прогресса.

«Вопрос, будет ли газ поступать к нам по суше или по морю, не зависит от этого», — заявил Лашет, комментируя арест Навального. Он добавил, что Германия в обозримом будущем будет нуждаться в российском газе, так что его позиция по «Северному потоку-2» солидарна с точкой зрения правительства ФРГ.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет возглавил правящую в Германии партию «Христианско-демократический союз» (ХДС). 22 января его на этой должности утвердили. Поскольку глава правящей партии имеет право баллотироваться в канцлеры, политологи прогнозируют, что Лашет может сменить на этой должности Меркель.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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