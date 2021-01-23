Ученые: можно ли ставить сразу две вакцины от коронавируса

Поставить две разные прививки можно, но экспериментировать не стоит Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Человек, не привившийся второй дозой вакцины от коронавируса «Спутник V», может поставить себе препарат другого производителя. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Если человек по каким-то причинам не поставил вторую дозу „Спутника V“, то он может поставить другую вакцину», — рассказал Аграновский. Ученый считает, что в этом качестве может выступить препарат «ЭпиВакКорона», произведенный центром «Вектор».

Аграновский отметил, что можно поставить вторую дозу «Спутника V», даже если немного нарушен рекомендованный интервал между дозами. Но ученый подчеркнул, что лучше не экспериментировать с прививками и соблюдать рекомендованную процедуру вакцинации.

В то же время заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с URA.RU подчеркнул, что нельзя говорить о смешивании вакцин, пока не завершились соответствующие испытания. «Надо провести специальные испытания по разным комбинациям вакцин на добровольцах. Насколько я знаю, такие испытания пока не проводятся», — подчеркнул ученый.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил о возможности использовать назальную вакцину от коронавируса. Испытание такого препарата в виде спрея начала команда ученых из Великобритании и Техаса. На лабораторных мышах вакцина уже доказала свою эффективность.