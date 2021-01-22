Вирусолог оценил назальную вакцину от коронавируса

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Клипарт. Вакцина. Ковид. Спутник V. Челябинск, прививка, вакцина, ампулы
Назальная вакцина может быть хороша в виде спрея Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Теоретически назальная вакцина от коронавируса возможна и будет даже хорошо, если она появится. Об этом рассказал вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Такая форма вакцины не нова. Но речь идет о живой вакцине. В случае с коронавирусом используются не живые, а инактивированные вакцины, которые применяются только внутримышечно», — объяснил Альтштейн «Ридусу». Ученый считает, что было бы неплохо получить назальную вакцину от COVID-19.

Вирусолог отметил, что в такой форме уже сейчас можно было бы использовать аденовирусную вакцину. Лучше всего делать назальные вакцины в виде спрея, считает Альтштейн.

Испытание такого препарата начала команда ученых из Великобритании и Техаса. На лабораторных мышах вакцина уже доказала свою эффективность.

21 января появилась информация, что в России начали орудовать мошенники, продающие поддельную вакцину от коронавируса. Сайты привлекают покупателей, якобы, импортным продуктом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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