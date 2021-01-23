Политологи оценили явку на акцию в поддержку Навального в Москве

По данным полиции, на митинг пришло около четырех тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Митинг в поддержку Алексея Навального, прошедший в Москве 23 января, продемонстрировал, что в России действительно существует системная оппозиция, однако она не настолько сильна, как ей хотелось бы продемонстрировать. Таким мнением с URA.RU поделился гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В своих рассуждениях эксперт отталкивался от количества участников. По официальным данным московской полиции, митинг на Пушкинской площади собрал около четырех тысяч человек, СМИ называют цифру в 15 тысяч участников.

«Если рассматривать митинг как первый шаг к смене государственного строя в России, о чем говорят сторонники Навального, то он безусловно провалился», — отмечает Журавлев. По его мнению, последователи оппозиционера не смогли доказать, что его фигура равна президенту России Владимиру Путину. С другой стороны, замечает Журавлев, такое количество участников дает понять, что несистемная оппозиция в России реально существует. «Явка достаточна для того, чтобы огонь под очагом оппозиции горел», — говорит эксперт.

Политолог Антон Орлов согласен с коллегой «По сравнению с предыдущими акциями, нельзя назвать это успехом», — уверен он. Например, на акцию 29 сентября 2019 года, по подсчетам МВД пришло около 20 тысяч москвичей. Получить оперативный комментарий от штаба Навального не удалось.

Митинг 23 января, по словам его участников, запомнился необычно ранними задержаниями — полиция начала задерживать пришедших на Пушкинскую площадь за час до старта акции. На текущее время портал «ОВД-Инфо» сообщает о 855 задержанных в Москве. В столичной полиции сообщить официальную цифру отказались.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января, а через сутки приговорен судом к 30 суткам ареста. По версии ФСИН, оппозиционер неоднократно нарушал условия испытательного срока — не отмечался в ведомстве, хотя был предупрежден об опасности замены условного срока на реальный. ФСИН сообщает, что подобному наказанию в России ежегодно подвергается около 15 тыс. человек.