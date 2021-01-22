Политологи сочли протест в Екатеринбурге подготовкой к выборам

В акции сторонников Навального политологи усматривают заявку на предстоящие выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Протестная акция в поддержку блогера Алексея Навального в Екатеринбурге организовывалась с расчетом на предстоящие парламентские выборы, утверждают политологи. Как заявил URA.RU политолог Анатолий Гагарин, организаторы создают некую «эмоциональную волну», которую затем постараются конвертировать в электоральную поддержку.

«Как мы видим, во главе протестных колонн идут люди, которые пытаются заниматься политикой и использовать этот эмоциональный выплеск в своих целях, но они вряд ли будут иметь успех», — сказал Анатолий Гагарин, добавив, что в данном случае «протестный пар уйдет в свисток». В мероприятии, к слову, приняли участие экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат гордумы Константин Киселев.

Гагарин отметил, что протестанты склонны преувеличивать свою численность в 2-3 раза: если по официальным данным в сквер у Театра Драмы пришли 3 тысячи человек, то глава штаба Навального оценил численность участников в 10 тысяч человек. «Выросло молодое поколение, которому хочется чувствовать себя некой силой, а фигура Навального является триггером, который придает процессу значимость — дескать, они борются с чем-то серьезным», — подвел итог Гагарин, подчеркнув, что долговременный политический успех акции вряд ли возможен.

Коллега Гагарина, политолог Аббас Галлямов в беседе с URA.RU высказал противоположную точку зрения. «Недовольные граждане становятся более активными. Это очень тревожный звонок для властей в преддверии думских выборов», — отметил он.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков констатировал, что протест в Екатеринбурге принял достаточно радикальные формы, против полицейских использовались петарды и дымовые шашки. «Если бы не было вот этих метаний шашек, или еще чего другого, наверно, можно было бы ее признать относительно мирной, а так настораживающий характер носит», — объяснил политолог.

Глава штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько считает явку на митинге-шествии (по его данным, пришли 10 тысяч человек) достижением. «[При температуре] в минус 30 это просто огонь», — оценил Гресько. В беседе с участниками он подчеркивал, что «их силы понадобятся для будущих акций» на следующей неделе.

Алексей Навальный был задержан за нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору о мошенничестве — по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный из-за систематической неявки в правоохранительные органы. Лечение оппозиционера в клинике Charite закончилось в сентябре, однако он остался в Германии. В связи с этим Навального объявили в розыск.