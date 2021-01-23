23 января 2021

Малышева предупредила о трагических последствиях потери обоняния

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Малышева, малышева елена
Елена Малышева заявила, что потеря обоняния может привести к трагедии Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru
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Коронавирус COVID-19

Потеря обоняния может иметь трагические последствия, заявила телеведущая и врач Елена Малышева. В качестве примера она привела происшествие, случившееся с олимпийской чемпионкой Дарьей Шкурихиной.

«Потеря обоняния может стать причиной трагедии! Вы только представьте! Даша Шкурихина <…> потеряла обоняние от коронавируса. В результате у нее на Рождество сгорела квартира, так как она даже не почувствовала запах дыма», — написала Малышева в Instagram. Неспособным ощущать запахи она посоветовала установить датчики угарного газа и проверять сроки годности продуктов.

Вернуть обоняние можно, промывая нос и пользуясь спреями с гормонами, продолжила телеведущая. Кроме этого, нос нужно «тренировать» ежедневно нюхая гвоздику, розу, лимон и эвкалипт.

С ней согласна доктор медицинских наук Ирина Добрецова, которая также советует регулярно использовать аромамасла для того, чтобы восстановить обоняние после коронавируса. К слову, переболевшие «затяжным» COVID-19 люди среди прочих симптомов могут испытывать паросмию — искажение восприятия запахов, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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