Малышева предупредила о трагических последствиях потери обоняния

Потеря обоняния может иметь трагические последствия, заявила телеведущая и врач Елена Малышева. В качестве примера она привела происшествие, случившееся с олимпийской чемпионкой Дарьей Шкурихиной.
«Потеря обоняния может стать причиной трагедии! Вы только представьте! Даша Шкурихина <…> потеряла обоняние от коронавируса. В результате у нее на Рождество сгорела квартира, так как она даже не почувствовала запах дыма», — написала Малышева в Instagram. Неспособным ощущать запахи она посоветовала установить датчики угарного газа и проверять сроки годности продуктов.
Вернуть обоняние можно, промывая нос и пользуясь спреями с гормонами, продолжила телеведущая. Кроме этого, нос нужно «тренировать» ежедневно нюхая гвоздику, розу, лимон и эвкалипт.
С ней согласна доктор медицинских наук Ирина Добрецова, которая также советует регулярно использовать аромамасла для того, чтобы восстановить обоняние после коронавируса. К слову, переболевшие «затяжным» COVID-19 люди среди прочих симптомов могут испытывать паросмию — искажение восприятия запахов, пишет RT.
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