23 января 2021

Милонов резко высказался о жертвах домашнего насилия

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов считает, что некоторые жертвы домашнего насилия преследуют корыстные цели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о некоторых жертвах домашнего насилия, отметив, что они не разводятся с жестокими мужьями из-за материальных аспектов. Таким мнением он поделился во время всероссийской онлайн-конференции «Дом без насилия».

«Если вы за бандита вышли замуж, то знайте: он будет вас бить. Если женщна живет с таким идиотом, значит, эта женщина не в себе. Пошли его подальше и живи спокойно. <…>. Вы не хотите с ним разводиться не потому, что вас удерживают, а потому, что есть куча материальных аспектов, которые вы хотите учесть в этом разводе. Вот и все», — приводит телеканал «Москва 24» слова Милонова.

Кроме того, по его мнению, проблема домашнего насилия заключается не в отсутствии соответствующего закона, а в том, что у нас нет общественной полиции, которая могла бы этим заниматься. Парламентарий, по данным телеканала, предложил делать упор на психологической помощи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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