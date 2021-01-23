На блогера Даву (Давида Манукяна) обрушилась волна критики после расставания с певицей Ольгой Бузовой. Блогеру пишут тысячи негативных комментариев. О рисках, связанных с расставанием с Бузовой, его заранее предупреждали юмористы Павел Воля и Гарик Харламов.
«Не дай бог что-то пойдет не так. От тебя отпишутся 60 миллионов подписчиков, тебе будут писать: „Умри!“ А потом пойдут клипы, клипы, клипы», — приводит «Стархит» слова Воли и Харламова на шоу, которое состоялось несколько месяцев назад. Тогда Даву повеселили комментарии комиков.
После расставания с Бузовой за Даву вступилась его мать. По его словам, Бузова использует свою популярность против неугодных ей людей, начиная травлю.
Ранее стало известно о расставании Бузовой и Манукяна. По словам певицы, бывший возлюбленный поднимал на нее руку, а также изменял ей.
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