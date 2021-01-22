Бузова рассталась с Давой через две недели после свадьбы

Ольга Бузова призналась, что не понимает поступки Давида Манукяна Фото: Личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассталась с рэпером и блогером Давидом Манукяном (Дава). Об этом она написала в своем instagram-канале. 8 января знаменитости сыграли свадьбу на Мальдивах.

«Нас больше нет. Я свободная девушка», — написала Бузова в своем instagram-аккаунте. Она подчеркнула, что не раскроет причины расставания с Манукяном, и попросила подписчиков не задавать вопросов о нем.

Бузова призналась, что не понимает поступков Манукяна. «Человек творит страшные вещи», — добавила она. Также Бузова отметила, что ей нужно заботиться о болеющих членах семьи. Подписчики певицы, прочитав историю о расставании с Манукяном, обвинили ее в хайпе и заявили, что разочаровались в ней.

Свадьба Бузовой и Манукяна прошла 8 января на Мальдивах. Они получили и подписали свидетельство о браке, однако он не имеет юридической силы в России. В день торжества молодожены отметили 17 месяцев отношений. Ранее знаменитости вместе выступили в шоу «Танцы со звездами» на «Первом канале», передает агентство Nation News. Бузова отметила, что Манукян показал ей самые романтичные моменты отношений, сообщает телеканал 360.