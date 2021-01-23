«Прокачать» машину станет сложнее
С начала февраля в жизни россиян произойдет ряд изменений. У льготных категорий граждан увеличатся выплаты и компенсации, а у автомобилистов появится еще одна причина обращаться в профильные структуры. Так, с 1 февраля вступают в силу следующие изменения:
- Ежегодные индексации выплат льготным категориям граждан. В этом году их рост составит 4,9%. Это касается ежемесячных денежных выплат всем льготникам, а также набора социальных услуг;
- Новые требования государства к бизнесу смогут вступать в силу только дважды в год. В соответствии с законом «Об обязательных требованиях в РФ», это будет происходить 1 марта и 1 сентября, что позволит предпринимателям готовиться к изменениям заранее;
- Водителям, желающим тюнинговать машину, придется обращаться в специальную лабораторию. Она выдаст заключение о возможности внесения изменений в конструкцию авто. После этого нужно будет обращаться в ГИБДД. После установки тюнинга водителю снова придется идти как в лабораторию, проходить техосмотр и обращаться в ГИБДД. При этом изменения должны быть внесены в специальный реестр. Новые правила ранее утвердили в кабмине, напоминает RT;
- Увеличится сумма, которую водители большегрузов платят через систему «Платон» за порчу федеральных трасс. Тариф повысится на 14 копеек — до 2,34 рубля;
- До конца февраля все, кто хранит шины, должны будут промаркировать их и внести в систему «Честный знак». Немаркированную продукцию хранить будет запрещено;
- С 13 февраля восстановленное молоко признают молочным продуктом. Ранее этот продукт назывался молочным напитком.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в жизни автомобилистов появится сразу ряд изменений. Так, автомобилисты получат доступ к результатам работы автошкол и смогут сами формировать автомобильную аптечку.
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