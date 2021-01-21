Юрист: кому с 1 февраля повысят социальные выплаты. Список

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В феврале индексация пособий ждет многие категории россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 1 февраля некоторым категориям граждан повысят размер пособий. В частности, на увеличение выплат могут рассчитывать семьи с детьми, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и пострадавшие на производстве.

«Все, кто имеет право на единовременную денежную выплату, с 1 февраля станут получать больше. Именно с этой даты социальные выплаты индексируются на уровень прошлогодней инфляции. Подсчитывают его в начале января. В этом году прибавка должна составить 4,9%», — передает Life со ссылкой на юриста «Европейской юридической службы» Оксану Красовскую.

Выплаты увеличат:

  • льготникам, имеющим право на ежемесячные денежные выплаты и государственную социальную помощь. Это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и узники фашизма, члены семей погибших военнослужащих и люди, пострадавшие от воздействия радиации;
  • семьям с детьми и беременным. Например, повысят единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву. На индексацию выплат могут рассчитывать женщины, которые встали на учет в больницу в ранние сроки беременности;
  • россиянам, которые получили травму на производстве;
  • россиянам, имеющим звание Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ, а также полным кавалерам ордена Трудовой Славы и других наград;
  • россиянам, которые отказались от льгот в пользу денежной компенсации;
  • на погребение пенсионеров. Сейчас пособие по данной категории составляет около 6000 рублей, после индексации выплата увеличится на 4,9%.

С 1 января 2021 года увеличился размер пособия на детей в семьях, где есть дети от трех до семи лет, если доход их родителей в расчете на одного человека не превышает прожиточный минимум, пишет RT. Также депутаты предложили выплачивать пособия семьям медработников, погибших от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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