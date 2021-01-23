23 января 2021

Избитую силовиком на митинге петербурженку спасают в реанимации

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Маргариту Юдину пнули ногой в живот, она ударилась головой об землю (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую ударил в живот ногой сотрудник полиции в ходе протестных акций 23 января, находится без сознания. Ее поместили в реанимацию.

«Маргарита Юдина, пострадавшая вчера от сотрудника полиции в Петербурге, находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении», — пишет издание Baza. У женщины констатирована серьезная травма головы, за ночь ее состояние ухудшилось. При этом виновный силовик все еще не найден.

Протестные акции проходили в городах России 23 января. На одной из улиц Санкт-Петербурга женщина попыталась узнать у полицейских, за что они задержали молодого мужчину. В ответ на это один из силовиков с силой пнул ее в живот, Юдина упала и ударилась головой об землю.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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