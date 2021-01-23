Избитую силовиком на митинге петербурженку спасают в реанимации

Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую ударил в живот ногой сотрудник полиции в ходе протестных акций 23 января, находится без сознания. Ее поместили в реанимацию.
«Маргарита Юдина, пострадавшая вчера от сотрудника полиции в Петербурге, находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении», — пишет издание Baza. У женщины констатирована серьезная травма головы, за ночь ее состояние ухудшилось. При этом виновный силовик все еще не найден.
Протестные акции проходили в городах России 23 января. На одной из улиц Санкт-Петербурга женщина попыталась узнать у полицейских, за что они задержали молодого мужчину. В ответ на это один из силовиков с силой пнул ее в живот, Юдина упала и ударилась головой об землю.
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