Губернатор ЯНАО ослабил карантин

Привившиеся от COVID пенсионеры смогут забыть о самоизоляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, прошедшим вакцинацию от коронавируса, разрешили выйти из самоизоляции. Данное изменение внесено в постановление губернатора Ямала Дмитрия Артюхова о режиме повышенной готовности.

«[Обязательная самоизоляция] не распространяется на лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), через 21 день после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ЯНАО. Также отказаться от самоизоляции разрешено тем, у кого уже есть антитела к коронавирусу.

Работодателям рекомендовано оказать содействие в вакцинации пожилых сотрудников. Также в регионе разрешили присутствовать зрителям на физкультурных и спортивных мероприятиях при заполнении трибун не более чем 50%.

В ЯНАО по состоянию на 22 января было известно о 97 зараженных коронавирусом. Это рекордно низкое число с 26 сентября, когда власти подтвердили 96 случаев. Последние несколько дней заражаемость на Ямале стабильно снижается.