21 января 2021
20 января 2021

Пандемия коронавируса в ЯНАО резко пошла на спад

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале подтверждено 34 944 случая коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки коронавирусом заразились 97 человек, сообщил региональный оперативный штаб. Это рекордно низкое значение с 26 сентября, когда власти подтвердили 96 случаев. Последние несколько дней заражаемость на Ямале стабильно снижается.

«В ЯНАО подтверждено 97 новых случаев заболевания COVID», — говорится в сообщении оперштаба. Больше всего случаев пришлось на Новый Уренгой, где заразились 18 горожан. В Муравленко инфекцию диагностировали у 17 человек. В Ноябрьске заболели 15 жителей, в Салехарде — 14. Всего в ЯНАО подтверждено 34 944 случая коронавируса, вылечился 29 821 пациент.

Вместе с тем за последние сутки скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом. В Ноябрьске умерли 51-летняя женщина и 59-летний мужчина. Всего с начала пандемии на Ямале умерли 369 человек с подтвержденным коронавирусом. По частоте смертей ЯНАО занимает восьмое место в России — 68,5 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. В округе сохраняются минимальные ограничения и запреты, продолжается третий этап отмены карантина. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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