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22 января 2021

На пермские выборы приедут кураторы из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, руки чиновника, рука с сумкой
Выборы в думу Кунгурского муниципального округа пройдут в апреле 2021 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

За апрельскими выборами в думу Кунгурского муниципального округа (Пермский край) будут следить кураторы из Москвы. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, пояснил, что в Перми готовятся к приезду представителей администрации президента и ЦИК РФ.

«За кунгурскими выборами будут следить. На основе выводов будут готовиться к выборам в Госдуму по всей стране», — сообщил URA.RU инсайдер. Он пояснил, что выборы в думу Кунгурского муниципального округа — это пока единственные полноценные выборы, которые пройдут в стране до старта крупных кампаний. В других субъектах федерации, если и проходят какие-либо кампании, то только в рамках довыборов или отложенных выборов, но не основных.

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Сообщается, что в первую очередь федеральные наблюдатели будут смотреть, как будет идти голосование в течение нескольких дней. В частности, на выборах в Кунгуре планируется использовать новые сейф-пакеты для хранения бюллетеней. Источник URA.RU отмечает, что также на этих выборах будут «обкатаны» другие недавно введенные технологии голосования.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии подтвердили URA.RU, что на выборах в думу Кунгурского муниципального округа будут применяться новые технологии. «Комиссии будут готовиться и проводить предстоящие выборы в четком соответствии с действующим временным регламентом, утверждённым ЦИК. Мы всегда открыты, как для внедрения инноваций в избирательном процессе, так и для наблюдения за выборами со стороны законодательно установленных субъектов», — пояснили там.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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