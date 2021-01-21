21 января 2021
20 января 2021

В Пермском крае решили провести выборы в апреле

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кунгура. Пермский край, новый год, город кунгур, городская площадь
В Кунгуре начинается подготовка к выборам депутатов нового муниципального округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выборы депутатов созданного в декабре 2020 года Кунгурского муниципального округа проведут 4 или 11 апреля 2021 года. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Это будут первые выборы в регионе после объединения города и района на равных условиях.

«Выборы объявят уже на следующей неделе. Пока точная дата их проведения неизвестна. Это может быть первое или второе воскресенье апреля», — сообщил URA.RU инсайдер. Жителям нового округа предстоит выбрать 27 депутатов новой думы на пятилетний срок.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, что решение о проведении выборов примет территориальный избирком Кунгурского муниципального округа. «По закону, выборы должны состояться в течение полугода после вступления в силу закона о создании муниципалитета. В связи с этим, избирательная кампания должна быть объявлена в ближайшее время», — уточнили там.

В конце ноября 2020 года депутаты краевого заксобрания приняли решение об объединении Кунгурского района и Кунгура. Перед этим данное решение поддержали на местном уровне. Весной 2020 года главой Кунгура был назначен экс-глава Кунгурского района Вадим Лысанов. Условием его назначения было проведение муниципальной реформы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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