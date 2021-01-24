24 января 2021

Стрелков объяснил возвращение Максаковой в Россию. «Проститутке мало заплатили»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дискуссия
Власти РФ вполне могут простить Максакову, считает Стрелков Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал новость URA.RU о тайном возвращении бывшего депутата Госдумы РФ Марии Максаковой в Россию. По мнению Стрелкова, певицу использовали на Украине.

«Можно подумать, что проститутка рассчитывала на что-то другое, нежели на „использование“. Видимо, ей просто не заплатили… или заплатили слишком мало, а попользовали слишком много (на ее взгляд)», — написал Стрелков в своем Telegram. По его словам, власти РФ вполне могут простить Максакову.

Артистка с 2016 года живет и работает в Киеве, напоминает телеканал 360. Она уехала из России на Украину вместе со своим супругом и коллегой по нижней палате парламента Денисом Вороненковым. Его заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. 23 марта 2017 года бывшего депутата убили в центре Киева. После этого певица хотела переехать в США. Там она собиралась выступать на лучших концертных площадках планеты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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