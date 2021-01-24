24 января 2021

Невзоров заявил, что Путин уйдет с поста президента уже через год

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
На продолжительность власти Владимира Путина могли повлиять несанкционированные митинги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти президента РФ Владимира Путина остался всего год. Так считает российский публицист и журналист Александр Невзоров.

«С учетом того, что Россия вступила в агональный период — [режиму Путина остался] примерно год», — заявил Невзоров в выпуске своей авторской программы «Наповал» на Youtube. На это, по мнению Невзорова, повлияют несогласованные акции протеста по многим городам России.

В различных городах России 23 января прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Он был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». После проведения митингов Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела. Признанный иноагентом в России «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) получил около 6,5 млн рублей в дни организации и проведения этих мероприятий. Вместе с тем в Кремле опровергли данные о том, что несанкционированные митинги в поддержку блогера посетило много человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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