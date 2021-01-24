В Челябинске простятся с председателем совета директоров ЧТПЗ

Прощание с председателем совета директоров группы «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) Александром Федоровым, который скончался после продолжительной болезни, состоится 27 января в театре оперы и балета Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЧТПЗ.
«Прощание с Александром Федоровым пройдет в Оперном театре 27 января», — уточнили URA.RU в пресс-службе предприятия. Мероприятие пройдет в ограниченном режиме из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.
Александр Федоров умер на 69 году жизни. В последние годы состояние здоровья Федорова ухудшилось из-за онкологического заболевания. В течение пяти созывов он представлял интересы избирателей Ленинского района в качестве депутата заксобрания региона и долгие годы трудился председателем совета директоров группы «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ). Соболезнования по случаю кончины Федорова выразили в правительстве и заксобрании Челябинской области, а также в мэрии Челябинска.
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