Хабиб Нурмагомедов собирается попробовать себя в футболе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский боец и непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что собирается дебютировать в большом футболе. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

«Готовлюсь к дебюту на большом футболе, жду предложений, будем рассматривать», — заявил Нурмагомедов. Спортсмен выложил видео, где он тренируется, бежит по песку под солнцем. Поклонники Нурмагомедова пишут, что не могут дождаться его прихода в футбол.

Запись чемпиона уже прокомментировал футбольный клуб из Махачкалы «Анжи». «Родная команда нуждается в таком усилении!» — пишет ФК. В «Анжи» считают Нурмагомедова перспективным спортсменом.

Ранее были слухи от главы UFC о возможном возвращении бойца на ринг. Были даже данные, что возвращение в большой спорт случится через год или два, уточняет телеканал 360. Однако позже спортсмен опроверг ему эту информацию, пишет агентство Nation news.