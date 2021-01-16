Глава UFC сделал заявление о возвращении Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру 25 октября прошлого года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спортсмен, бывший борец UFC Хабиб Нурмагомедов может вернуться на ринг и продолжить карьеру. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт.

«Хабиб сказал, что посмотрит два боя в легком весе на турнире UFC 257, и если эти парни покажут что-то захватывающее и заставят его захотеть вернуться и драться, он будет драться», — передает ТАСС слова Уайта, сказанные в эфире телеканала ABC. Речь идет о боях ирландца Коннора Макгрегора с американцем Дастином Порье, а также новозеландского бойца Дэна Хукера и американца Майкла Чендлера.

25 октября Нурмагомедов одолел американского бойца Джастина Гэтжи. Это стало его 29-й победой подряд на профессиональном уровне. После этого он завершил карьеру. Однако ранее спортсмен допускал, что может задуматься о возвращении в октагон, если ему предложат 100 миллионов долларов.