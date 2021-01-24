Курганские браконьеры прятали убитых косуль у директора школы

В Курганской области браконьеры отстреляли в госзаказнике трех косуль Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганские предприниматели застрелили в заказнике Звериноголовского района трех косуль. Убитых животных охотники спрятали в доме директора школы. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

«Три гражданина осуществили незаконный отстрел трёх особей сибирской косули на территории государственного заказника. Туши животных для последующей разделки они отвезли в с. Озерное к родственнику — директору местной школы, после чего поехали в магазин за продуктами и алкоголем, но были задержаны сотрудниками полиции», — говорится в релизе ведомства.

Охотниками оказались предприниматели из Кургана. В их автомобиле «Hyundai» в салоне и багажнике обнаружены охотничье оружие и боеприпасы. Также полицейские нашли кровь и шерсть животного. Материальный ущерб, причинённый департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, составил 120 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее агентство писало, что группу охотников, незаконно отстрелявших животных, задержали в Шумихинском районе. Егерь, признавший нарушение правил охоты, уволился. В списке охотников числились прокуроры. В регион приезжали сотрудники Генпрокуратуры, которые проводили проверку инцидента.