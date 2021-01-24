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В Тюмени готовится новый митинг за Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Тюмень, митинг, шествие, толпа
Новая акция в поддержку Алексея Навального может пройти 30 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новая несанкционированная акция в поддержку блогера Алексея Навального может пройти в Тюмени в субботу, 30 января. Об этом URA.RU сообщил источник из оппозиционных кругов, знакомый с ситуацией. Информацию косвенно подтвердил инсайдер в силовых структурах. При этом, по его словам, силовики могут ответить на новые акции более жестко, чем 23 января.

«Митинг, который состоялся в Тюмени 23 января, прошел мирно. Больших провокаций со стороны митингующих не было, как и жестких действий со стороны полиции. Но это не значит, что акции в поддержку Навального закончены. Инициативная группа активистов планирует провести похожий митинг в субботу, 30 января. Время и место его проведения пока не определены. Возможно, что они до последнего будут держаться в тайне», — пояснил агентству инсайдер на условиях анонимности.

Источник URA.RU в правоохранительных структурах сообщил, что в случае повторной акции силовики будут действовать более решительно. «Более жестко силовики будут действовать в случае явных провокаций со стороны митингующих. Ну и в целом, конечно, не исключено, что будут применяться какие-то меры, чтобы эти митинги не стали традиционными», — заявил собеседник агентства на условиях анонимности. В тюменском штабе Навального информацию о готовящихся митингах комментировать не стали. В городское УМВД направлен запрос. Также направлен запрос в центральный штаб Алексея Навального.

По мнению политолога Александра Безделова, акция в поддержку блогера Алексея Навального 23 января в Тюмени прошла не по тому сценарию, на который рассчитывали ее организаторы. В России во время митингов произошел ряд громких происшествий. Так, в Санкт-Петербурге силовик ударил женщину ногой в живот, в другом районе этого же города прохожий нокаутировал сотрудника ГИБДД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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