В Тюмени готовится новый митинг за Навального

Новая акция в поддержку Алексея Навального может пройти 30 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новая несанкционированная акция в поддержку блогера Алексея Навального может пройти в Тюмени в субботу, 30 января. Об этом URA.RU сообщил источник из оппозиционных кругов, знакомый с ситуацией. Информацию косвенно подтвердил инсайдер в силовых структурах. При этом, по его словам, силовики могут ответить на новые акции более жестко, чем 23 января.

«Митинг, который состоялся в Тюмени 23 января, прошел мирно. Больших провокаций со стороны митингующих не было, как и жестких действий со стороны полиции. Но это не значит, что акции в поддержку Навального закончены. Инициативная группа активистов планирует провести похожий митинг в субботу, 30 января. Время и место его проведения пока не определены. Возможно, что они до последнего будут держаться в тайне», — пояснил агентству инсайдер на условиях анонимности.

Источник URA.RU в правоохранительных структурах сообщил, что в случае повторной акции силовики будут действовать более решительно. «Более жестко силовики будут действовать в случае явных провокаций со стороны митингующих. Ну и в целом, конечно, не исключено, что будут применяться какие-то меры, чтобы эти митинги не стали традиционными», — заявил собеседник агентства на условиях анонимности. В тюменском штабе Навального информацию о готовящихся митингах комментировать не стали. В городское УМВД направлен запрос. Также направлен запрос в центральный штаб Алексея Навального.

По мнению политолога Александра Безделова, акция в поддержку блогера Алексея Навального 23 января в Тюмени прошла не по тому сценарию, на который рассчитывали ее организаторы. В России во время митингов произошел ряд громких происшествий. Так, в Санкт-Петербурге силовик ударил женщину ногой в живот, в другом районе этого же города прохожий нокаутировал сотрудника ГИБДД.