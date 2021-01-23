Прохожий нокаутировал полицейского во время протестов в Питере. Видео

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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Курган, сотрудники, полиция, полиции
Напавшего на полицейского мужчину задержали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

В Санкт-Петербурге мужчина ударил сотрудника полиции по лицу во время несогласованной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.

На кадрах видно, что сотрудник правоохранительных органов следил за ситуацией на дороге возле выставочного центра «Манеж». К нему подошел мужчина, сначала он уронил ограждение, а затем ударил полицейского по лицу. Тот упал на землю. Нападавший также был готов подраться с коллегой пострадавшего, но решил убежать. Сейчас мужчина задержан, передает «Пятый канал».

Во время той же акции в Санкт-Петербурге сотрудник ОМОН ударил женщину в живот. Женщина упала на спину и ударилась затылком.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево, после того, как он прилетел из Берлина. Причиной стало его многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». Блогера предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. Подобные решения ежегодно выносятся в отношении порядка 15 тысяч российских граждан. Данные нарушения не касались того времени, когда он проходил лечение в клинике «Шарите» в Берлине.

Обновлено 22 40: В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу напомнили о ответственности за применение насилия и оскорбления представителей власти. Как сообщили в пресс-службе управления, в отношении мужчины, нокаутировавшего полицейского возбуждено уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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