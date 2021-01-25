Учитель предупредил об отмене главного школьного экзамена

ОГЭ для школьников могут отменить, если для этого создать законодательную базу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В будущем в России могут отменить ОГЭ. Однако для отмены потребуется время и тщательная подготовка, рассказал URA.RU историк и заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Ранее глава фонда образования Сергей Комков заявил, что ЕГЭ могут отменить через два года. При этом ЕГЭ сдают не все школьники, а только те, кто идет в вузы. Обязателен для всех учащихся только экзамен после девятого класса.

«Я считаю, что как ОГЭ, так и ЕГЭ должно быть отменено. Они идут в связке, оставить что-то одно просто нелепо и абсурдно. Другое дело, что надо действовать поэтапно. Сразу все это отменить и изменить нельзя, это принесет, наверное, больший вред», — говорит Снегуров. Это объясняется тем, что сейчас вся система образования и даже репетиторы заточены под сдачу ОГЭ.

Другой эксперт, депутат Госдумы и первый зампредседателя комитета по образованию Геннадий Онищенко, отметил, что хоть заявления об отмене экзаменов есть, законодательной базы для этого еще не подготовлено. Он согласился, что для отмены экзаменов придется проделать огромную работу. Прежде всего, нужно будет переподготавливать учителей.

«Для того чтобы что-то менять надо изменить закон. Предпосылок о внесении изменений в законы нет. <…> Реализация этих мыслей (по отмене ЕГЭ и ОГЭ) сопряжена с огромной подготовительной работой. Поэтому упрощенчество здесь неуместно. Все это должно проходить в любом направлении с огромной подготовительной работой кроме учеников еще и педагогов», — заключил Онищенко.

URA.RU обратилось за комментарием в Минпросвещения РФ. Ответ на момент публикации не поступил.

Весной 2021 депутаты Госдумы собираются обсудить отмену ОГЭ. Соответствующий законопроект уже разрабатывается.