В свердловском городе арестовали помощника опального отца Сергия

Суд состоялся после сбора материалов прокуратурой Верхней Пышмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пресс-секретарь бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев получил еще один административный арест. Материал в отношении Могучева 25 января рассмотрел Верхнепышминский городской суд. Об этом этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — рассказали агентству в пресс-службе Верхнепышминского городского суда.

Адвокат Могучева Михаил Толмачев отметил, что материалы на его подзащитного по экстремизму собирала прокуратура Верхней Пышмы, поэтому суд состоялся в этом городе. «Ему дали в этот раз 13 суток ареста. В деле не было ни скринштов, на ip-адресов, ни провайдера связи, никаких доказательств Могучева к причастности публикации видео с территории Среднеуральского женского монастыря», — сказал адвокат в беседе с корреспондентом агентства. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области воздержались от комментариев.

По его словам, речь идет о видеозаписи, снятой в апреле прошлого года. В проповеди отец Сергий призывает уехать из страны тех людей, кто верит в существование коронавируса. «Ему вменяют, что 27 апреля он опубликовал этот ролик с территории Среднеуральского женского монастыря. На суде Могучев сказал, ни 25 апреля в день съемки, ни 27-го, когда запись появилась в канале, его не было в монастыре», — добавил Михаил Толмачев. К тому же, по словам Могучева в суде, с территории монастыря невозможно что-то опубликовать, потому что там нет интернета.

Постановление суда еще не вступило в силу, адвокат Могучева отметил, что намерен обжаловать его.

Всеволод Могучев был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря и затем арестован на 15 суток за неповиновение полиции. 12 января родные и друзья Могучева планировали встретить его из спецприемника, но в тот же день Октябрьский суд Екатеринбурга вновь арестовал его — на этот раз за экстремизм, назначив ему также 15 суток ареста.