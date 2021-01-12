Помощник отца Сергия арестован за его проповеди

Всеволод Могучев проведет за решеткой еще как минимум 15 суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Православный активист из Екатеринбурга Всеволод Могучев, выполнявший в последнее время функции пресс-секретаря Среднеуральского женского монастыря, вновь арестован. Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском суде Екатеринбурга. Могучев обвинялся по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды».

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — рассказал агентству представитель суда. Адвокат Могучева Михаил Толмачев подтвердил данную информацию. «Всеволоду дали 15 суток», — сообщил он URA.RU. Защитник пояснил, что Могучев обвинялся по статье 20.3.1 административного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды».

Поводом для нового преследования стала публикация того же самого видеоролика с проповедью отца Сергия (Николая Романова), за который в свое время был наказан и сам старец (в июле 2020 года суд назначил ему штраф в размере 18 тысяч рублей). В проповеди Романов предрекал, что жителям России будут вживлять вакцины с чипом, которые будут «смертельны для масс», при этом у руководителей армии, флота, ФСБ и других силовых структур вакцины якобы будут «чистые». Также Сергий говорил, что стране нужно избавиться от руководства, так как оно «находится в руках международного правительства».

Всеволод Могучев был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря и задержания его духовника, отца Сергия. 30 декабря пиарщик старца был арестован на пять суток за неповиновение полиции, но затем свердловский облсуд отменил это решение и отправил дело на пересмотр, после чего Могучеву дали 15 суток административного ареста. Его срок заканчивался 12 января в 23:10 — родные и друзья Могучева планировали встречать его из спецприемника.