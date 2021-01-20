Центробанк предсказал резкий скачок цен после карантина

Изменения цен могут быть скачкообразными, отметили в Банке России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отмена карантинных ограничений в России может привести к резкому росту цен на услуги в отраслях, которые пострадали от коронакризиса. Об этом говорится в докладе Банка России.

«В дальнейшем смягчение противоэпидемических ограничений может сопровождаться повышением темпа роста цен на услуги по отношению к их низкому уровню, сложившемуся в 2020 году. Изменения цен могут быть скачкообразными» — отметили в ЦБ. Такая ситуация может привести к усилению волатильности месячной и годовой инфляции в 2021 году, уточнил регулятор.

Там также отметили, что рост заболеваемости COVID отражался в декабре в основном на динамике цен на услуги, оказание части которых по-прежнему подпадало под противоэпидемические ограничения. Из-за особенностей отражения в статистике цен на услуги, оказание которых было приостановлено, цены на авиабилеты и заграничные поездки оставались ниже, чем годом ранее. Кроме того, увеличилась стоимость на внутренние санаторно- оздоровительные услуги.

Ранее руководитель аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина рассказала, что реально располагаемые доходы населения и ВВП страны начнут восстанавливаться не раньше 2022 года. При этом в 2021 году на доходы россиян окажет влияние растущая инфляция, считает она. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что РФ будет «вылезать» от кризиса целый год. Он уверен, что кризис в России усугубляется санкциями, которые вводит Евросоюз в отношении РФ. Несмотря на это, власти РФ справятся с экономическим кризисом быстрее, чем правительства стран ЕС.