В будущем кабинете Алексея Орлова (справа) проходит ремонт. Одна из причин — конспирологическая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В кабинете мэра Екатеринбурга проходит ремонт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, помещение готовят для нового градоначальника, а врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов пока работает в кабинете первого заместителя. Ремонтные работы предполагают, в том числе, установку матовых стекол на дверях приемной.

«Кабинеты главы города и спикера думы ремонтировались одновременно — более 10 лет назад. Пришло время обновить помещение», — прокомментировали ремонт в пресс-службе мэрии, уточнив, что для него специально был выбран период проведения конкурса по избранию главы муниципалитета — в это время кабинет пустует. Замену прозрачных стекол на дверях приемной матовыми в пресс-службе объяснили требованиями дизайна — это выглядит более современно. Между тем, источники в ратуше утверждают, что таким образом Алексей Орлов планирует скрыть от любопытных глаз посетителей, которые приходят к нему на встречи. Об этом URA.RU писало в последних «Инсайдах».

Конкурс по избранию мэра назначен на февраль 2021 года. На текущий момент для участия заявилось 44 кандидата. 1 февраля конкурсная комиссия должна отобрать не менее двух из них для представления на утверждение депутата гордумы. Фаворитом гонки называют врио мэра — первого заместителя главы города Алексея Орлова.