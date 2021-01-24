В курганском правительстве — новое назначение

В пресс-службе курганского правительства появился новый сотрудник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пресс-службе курганского правительства появился новый сотрудник. Это бывший главный редактор медиахолдинга «Область 45» Александр Тетерин. Информацию об этом URA.RU сообщил инсайдер; власти ее подтвердили.

«У Тетерина сегодня первый рабочий день в правительстве. Его заметили в кабинетах пресс-службы», — отметил источник. По его сведениям, пока не известно, чем новый сотрудник будет заниматься. Но в качестве версии он предположил, что Тетерин будет взаимодействовать с местными СМИ.

В редакции холдинга «Область 45» URA.RU подтвердили, что главный редактор издания ушел с должности. В департаменте информационной и внутренней политики агентству ответили, что Тетерин приступил к работе по срочному трудовому договору. Вопрос о трудоустройстве в департамент будет решаться сторонами позднее. «Сегодня работаю первый день. Пока знакомлюсь и вникаю, поэтому говорить о чем-то более предметно преждевременно», — пояснил URA.RU Тетерин.

Власти Курганской области задумали усилить внутреннюю политику, особенно в протестных районах, после череды скандалов и громких отставок в регионе. Ситуацию под более жесткий контроль взяла пресс-секретарь губернатора Вадима Шумкова Анастасия Гусарова. Также в пресс-службу в мае 2020 года перешел курганский журналист Михаил Белокрылов.