Представитель губернатора Шумкова усиливает позиции в регионе

Анастасия Гусарова усиленно займется внутренней политикой региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После череды скандалов и громких отставок в Курганской области власти задумали усилить внутреннюю политику, особенно в протестных районах. Более жестким контролем ситуации займется пресс-секретарь губернатора Вадима Шумкова Анастасия Гусарова. Информацию URA.RU сообщили инсайдеры, в правительстве ее подтвердили.

«Правительство понимает, что теряет контроль за районами. Это показала череда судебных дел в Целинном районе, где экс-глава Иван Светличный вступил в конфронтацию с местными депутатами. Противостояние есть и в Шадринске. Население видит происходящее, что отражается в целом на отношении к власти», — поделился мнением один их политиков.

По мнению другого инсайдера, людей также возмутила ситуация, происходящая с премиями. Местная власть в районах единоличным решением выписала себе вознаграждение, при этом в невыгодном свете выставили главу региона, ссылаясь на его указания.

Взаимодействие департамента информационной и внутренней политики с администрациями городов и районов действительно будет усилено, подтвердили URA.RU в пресс-службе губернатора. «Этой работой будет заниматься директор департамента Анастасия Гусарова. Также она остается пресс-секретарем губернатора и выполняет работу по освещению деятельности главы региона. О поиске нового пресс-секретаря речи не идет», — пояснили в департаменте.

В конце июля глава Целинного района Иван Светличный ушел с поста. Его отставку приняли депутаты, которые ранее поставили ему «неуд» за работу. Вместе с главой свою должность покинул и спикер районной думы Алексей Бажитов. В Шадринске конфликты из-за незаконной премии происходили между экс-председателем думы Анатолием Черных и мэром Виктором Ермишкиным.