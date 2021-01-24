Свердловские депутаты выдвинули условия согласования Высокинского

В жизни Александра Высокинского наступает решающий день — 26 января заксобрание должно утвердить его в должности первого замгубернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фракции свердловского заксобрания завершили собеседование с врио первого замгубернатора Александром Высокинским. 26 января региональный парламент должен согласовать его кандидатуру на этот пост. Чиновнику выдвинули особые условия для работы в новой должности.

Первой встречу с Высокинским провела фракция «Единой России». Как сообщил URA.секретарь областного отделения партии Виктор Шептий, депутаты положительно оценили деятельность своего однопартийца на посту главы Екатеринбурга. «Мы отметили взаимодействие с партийной фракцией в гордуме. За это время она значительно укрепила свои позиции», — прокомментировал Виктор Шептий.

По его словам, предполагая, что первый замгубернатора будет курировать реализацию на территории Свердловской области национальных проектов, единороссы договорились о тесном взаимодействии с ним в этом вопросе. «Каждому объекту в рамках нацпроектов уделяется повышенное внимание. И мы условились, что будем совместно с Александром Геннадьевичем выезжать на их осмотр. Разумеется, если губернатор делегирует ему соответствующие полномочия», — отметил лидер свердловских единороссов.

За назначение Высокинского фракция проголосовала единогласно. В ее состав входя 37 депутатов заксобрания из 50. Получить комментарии других фракций на момент публикации не удалось. 22 декабря дума Екатеринбурга приняла отставку экс-мэра, после чего Александр Высокинский был назначен губернатором Евгением Куйвашевым врио своего первого заместителя. Согласно областному законодательству, согласовать кандидатуру предстоит областному парламенту.