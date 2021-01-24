Элиты согласовали перестановки в гордуме Челябинска

Иван Горнов с середины февраля станет полноправным вице-спикером гордумы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральская кадровая комиссия «Единой России» 25 января согласовала Ивана Горнова в качестве вице-спикера гордумы Челябинска. Эту информацию подтвердил URA.RU руководитель регионального исполкома партии Денис Моисеев.

«Кандидатуру Горнова одобрили. Теперь дело за депутатами гордумы», — пояснил URA.RU руководитель регисполкома «ЕР» Денис Моисеев. Как добавили агентству в городской думе, сессия, на которой Горнов избавится от приставки «и. о.», будет вынесен на голосование, назначена на 16 февраля.

Источники URA.RU в думе также сообщили, что минимум год новый вице-спикер будет работать на неосвобожденной основе, то есть без зарплаты. «Дело в том, что у Горнова есть бизнес, который он не может оперативно передать в управление или закрыть. Поэтому будет своего рода переходный период», — пояснил собеседник. С самим Горновым связаться не удалось.

Перестановки в гордуме Челябинска после того, как вице-спикер Дмитрий Тарасов принял предложение перейти на работу в правительство области в качестве замминистра здравоохранения. Предполагается, что после передачи функций горздрава Челябинска на уровень региона он будет курировать медицину в столице Южного Урала.