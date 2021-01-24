24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

Из-за аварии жители города в ЯНАО остались без света и тепла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, батарея отопления
Жители Ямала остались без электричества и отопления в мороз Фото: Илья Московец © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) более двадцати многоквартирных домов остались без электричества и отопления в -40. В домах лопнули трубы и батареи из-за аварии в тепловой системе. Мэр Андрей Гаранин взял ситуацию под личный контроль.

Об отсутствии тепла в домах города жители Губкинского сообщают в социальных сетях. Люди жалуются на проблемы с электричеством, лопнувшие радиаторы и прорванные трубы. «В нашем городе случился серьезный сбой в работе систем жизнеобеспечения. Первопричина такова: на подстанции вблизи Когалыма произошло аварийное отключение энергоснабжения, так как сработала система защиты от перегрузки. Это привело к падению напряжения на объектах тепловодоснабжения Губкинского», — ответил на жалобы горожан Андрей Гаранин на своей странице во «ВКонтакте».

Администрация контролирует работу по устранению аварии. «В данный момент в Губкинском на устранение порывов работают восемь бригад от управляющих компаний и четыре бригады от АО „Ямалкоммунэнерго“. Котельные работают в строгом соответствии с температурным графиком, порывы на магистральных и внутриквартальных сетях не выявлены, теплоноситель подается к домам жителей», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что все предприятия сферы ЖКХ округа будут работать в усиленном режиме. Перевод на усиленный режим связан с сильным морозами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...